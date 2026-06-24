6月から「不眠症に対する認知行動療法（CBT-I）」が保険で利用できるようになった。対象は、（1）うつ病もしくは不安障害を合併する不眠症の患者、（2）2種類以上の睡眠導入剤を飲んでも効果不十分だと医師が判断した患者で、不眠症でも重い部類に入る。保険で受けられる回数は8回と条件は狭いが、一度は試してみたい方法だ。料金は医師や看護師など施術者によって変わり、3割負担で990〜1440円。CBT-Iは、「眠らなきゃ」と