山崎賢人（「崎」はたつさきが正式表記）が自身のInstagramを更新。アンバサダーを務めるSAINT LAURENT（サンローラン）の2027年春夏コレクションに出席し、俳優のアン・ヒョソプや、BTSが所属するBIGHIT MUSICから2025年8月にデビューした5人組ボーイズグループ・CORTIS（コルティス）との豪華ショットを公開した。 ①山崎賢人、アン・ヒョソプ＆CORTISとの豪華ショット ②③会場