【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Omoinotakeが、メジャー3rdアルバム『Memorabilia』を9月2日にリリースすることを発表した。 ■新アーティストビジュアルも公開 本作のCDには、7月より放送のアニメ『花ざかりの君たちへ』第2期オープニング／エンディングテーマ「FLASHBULB」「花束」をはじめ、2025年4月より放送された人気アニメ『薬屋のひとりごと』第2期第2クールエンディ