24日15時現在の日経平均株価は前日比450.93円（-0.65％）安の6万9337.45円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は748、値下がりは758、変わらずは50。 日経平均マイナス寄与度は247.39円の押し下げで東エレク がトップ。以下、ＴＤＫ が72.41円、ファストリ が45.86円、信越化 が36.2円、アドテスト が28.96円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を64.36円押し上げている。次いでイビデン が36.8