東京汽船 [東証Ｓ] が6月24日後場(15:00)に業績・配当修正を発表。非開示だった27年3月期の業績予想は連結経常損益が1.5億円の赤字(前期は3.4億円の黒字)に転落する見通しと発表した。 同時に、非開示だった27年3月期第2四半期累計(4-9月)の業績予想は連結経常損益が1.7億円の赤字(前年同期は1.8億円の黒字)に転落する見通しと発表した。 業績悪化に伴い、従来未定としていた期末一括配当は30円(前期は50円)実施する方