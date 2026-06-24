ヤンキースのジャズ・チザムJr.内野手の行動が波紋を呼んでいる。22日（日本時間23日）に行われた敵地タイガース戦。同選手は5回の守備時、ロリポップ（棒付きキャンディー）を口にくわえながらプレーし、この様子が中継局のカメラに捉えられた。一夜明けてアーロン・ブーン監督は「本当に腹が立った」と話した。 ■ファン「今すぐDFAにしろ」 米放送局『YESネットワーク』のカメラ