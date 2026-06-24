仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）中国語版は23日、中国で「毒紙おむつ」騒動が起き、消費者らは「安全な商品」を求めて香港に押し寄せていると報じた。事の発端は、中国メディアの経済参考報による報道。一部の乳幼児用紙おむつを使用している消費者から皮膚に異常が現れ、使用を中止すると症状が改善したとの声が寄せられたといい、複数の製品について専門検査機関に検査を依頼したところ、米国ブラン