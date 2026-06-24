去年4月、栃木県足利市の住宅に侵入し、スニーカーなどを盗んだとして、男2人が逮捕されました。このうち一人は、2023年に宇都宮市の国道で、160キロで走る車で事故を起こし、男性を死なせたとして、危険運転致死の罪で起訴されていました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、住所不詳・無職の石田颯汰容疑者（23）と、千葉県船橋市の無職、サトウ・エリキシュン容疑者（24）です。警察によりますと、2人は去年4月23日の未明、足利