ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２２日（日本時間２３日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｉ組のフランスはイラクに３−０で快勝した。フランス出身で、元横浜Ｍ監督のエリク・モンバエルツ氏がこの試合を分析する。モンバエルツの目１４分に先制と、フランスにとっては理想的な立ち上がりだった。得点者は今回もエムバペ、そしてアシストはオリセ。改めて２人の関係性が高いレベルで機能していることを証明した形とな