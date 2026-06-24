NHKの『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが6月23日、ブログを更新。台風が2つ接近していることへの反応を報告しました。 【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん台風接近で体調変化を報告「さぁ〜週末に向けてベッドの上で覚悟します」【ニャンちゅう】津久井さんは、「台風が２つ向かって来ているようで あはは〜っ