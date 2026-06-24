水産庁は養殖魚の輸出強化に向け、栄養価の高い餌の量産化を加速させる。研究機関や民間企業が、餌となるプランクトンを量産してブリなどの稚魚に与える実証試験を７月から開始する。餌の改良で養殖魚の高品質化や養殖期間の短縮を図り、同庁が掲げる「養殖技術立国」の実現を目指す。水産業の世界市場は、人口増や経済成長に伴い拡大が見込まれている。日本は高い養殖技術を持ち、世界的な日本食ブームもあるため、養殖業が新