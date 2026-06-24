日本維新の会は24日、役員会を開き、大規模災害時に首都機能を維持するための副首都法案について修正案を了承しました。この法案をめぐっては、大阪市を廃止して特別区に再編する「大阪都構想」を後押しする内容が、法案の付則に含まれているとして自民党内で異論が相次いだため、高市首相が日本維新の会の吉村代表に修正を求めていました。維新としては、「大阪都構想」の実現を推し進めたい一方、今の国会での成立を優先して譲歩