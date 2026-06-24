出入国在留管理庁は２４日午前、外国人の在留手続きに関する手数料について、引き上げ後の金額案を自民党法務部会などの合同会議に示した。在留資格の変更・更新は現行の一律６０００円から期間に応じて１万〜７万５０００円、永住許可は現行の１万円から２０万円にそれぞれ引き上げる。１０月にも適用する方針だ。引き上げは、５月に成立した改正出入国管理・難民認定法に盛り込まれた。関係者によると、新たな金額案は、更