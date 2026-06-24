株式会社STARTO ENTERTAINMENTは2026年6月24日、同社と契約するタレントへのインターネット上の誹謗中傷に対する法的対応の進捗状況を公式サイトで発表しました。 【写真を見る】【 STARTO社 】タレントへの誹謗中傷に対する法的対応の進捗を発表 「事実無根の記事」で昨年末に書類送検の報告も同社は、「2024年以降、契約タレントに対するインターネット上の誹謗中傷に対して民事・刑事の両面から法的対応を行っております