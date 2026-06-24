日本バレーボール協会は24日、ネーションズリーグ2026男子の予選ラウンド第2週、フランスラウンドに出場する日本代表メンバーを発表した。 ロラン・ティリ監督のもと、2大会ぶりのメダル獲得を目指す日本代表。予選ラウンド第1週の中国ラウンドは4戦全勝で終えた。第2週のフランスラウンドでセルビア代表、イラン代表、アメリカ代表、フランス代表と対戦する。 その第2週に向けては、第1