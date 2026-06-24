政府と与野党による社会保障国民会議の実務者会議による「中間とりまとめ」の原案が２４日、判明した。来年４月から食料品の消費税率を２年間限定で１％に引き下げ、来年度中に１％分の「所得に連動したきめ細かな給付」を先行導入して「実質ゼロ化を実現する」と明記した。財源も項目として明記しつつ、具体的には検討中とした。２４日午後の実務者会議で、議長の小野寺五典・自民党税制調査会長が提示する方向だ。政府・自民