マツコ・デラックスが22日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（午後10時）に出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会に参加中の日本代表面メンバーの中からイケメン選手の名前を挙げた。今放送のテーマは「マツコのW杯問題」。マツコは「中村敬斗がイケメンぐらいしか知らないだろ、お前らどうせ？」と観覧席に投げかけた。すると、、誰1人と手が上がらず「マジか」と驚きの声を上げた。さらにマツコは「一番好きなの