サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、２５日（日本時間２６日）にスウェーデンと対戦する日本。自力によるグループ２位以内での決勝トーナメント進出には引き分け以上が必要で、熊本市出身のＤＦ谷口彰悟選手（３４）に「守備の要」として期待が集まる。恩師や友人は「彰悟らしいプレーで日本を導いてほしい」と活躍を願う。（村上喬亮）日本の初戦となった１４日（日本時間１５日）のオランダ戦にフル出場し