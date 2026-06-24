今年2月のミラノ・コルティナ五輪でカーリングの女子日本代表として出場したフォルティウスの吉村紗也香（34）が24日、チームの公式サイトで現役引退を発表した。吉村は「カーリングを始めて25年、たくさんの方々に支えていただきながら競技を続けることができました。嬉しいこと、楽しいこと、悔しいこと、辛く苦しいことも数えきれないほどの経験をさせていただき、その一つひとつが私を成長させてくれた大切な時間でした」と振