TBSアナウンサー公式インスタグラムが24日までに更新され、26年入社の新人アナウンサー3人が司会を務めた「ニノなのに」（24日午後8時54分）の感想を語った。多田成美アナ、バーンズ恵麻アナ、藤岡源アナの3人は同番組で司会に初挑戦した。収録を終えたバーンズアナは「やっと深呼吸ができるようになった」と緊張が解けた様子。多田アナが「私、実は放送日が誕生日で。こんなに緊張しながら過ごす誕生日ってこれからないだろうな」