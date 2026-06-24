各地でクマ出没が相次ぐ中、コンビニ大手のファミリーマートは、群馬県桐生市の山間部にある「ファミリーマート日野屋黒保根店」に、野生動物を追い払うオオカミ型ロボット「モンスターウルフ」を試験的に設置し、報道陣に２４日公開した。店舗周辺では今年、クマの目撃が相次いでおり、従業員や来店客の安全確保を図る。効果を検証した上で本格導入を検討する。モンスターウルフは、赤外線センサーで動物を感知すると、５０種