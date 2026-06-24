バウアーが再び米国でプレーする機会を与えてくれた球団に感謝した。元ＤｅＮＡで米独立リーグ、ロングアイランドからメキシカンリーグ、メキシコシティ・レッドデビルズへ移籍したトレバー・バウアー投手（３５）が２３日（日本時間２４日）、自身のＸ（旧ツイッター）で約７分間にわたり激白した。元サイ・ヤング賞右腕はリーグ３連覇がかかる古巣レッドデビルズへ移籍した理由を、「優勝に貢献するため」とキッパリ。同球