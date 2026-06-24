人気タイBLシリーズ『KinnPorsche The Series』で共演したジェフ・サターとバーコード・トリンナシットが主演する韓国×タイ合作BLドラマ『宇宙ベーカリー 〜Wooju Bakery〜』が、7月8日0時からフジテレビの動画配信サービス・FODで独占配信される。ベーカリーのオープン前夜、店に宇宙船が突っ込んでくるというユニークな設定のSFラブストーリーだ。『宇宙ベーカリー 〜Wooju Bakery〜』○ベーカリー店主と宇宙人の王子が出会う同