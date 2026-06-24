西武先発陣をけん引する高橋光成と平良海馬西武が球団初の交流戦優勝を果たし、パ・リーグ首位に立つ快進撃を見せている。昨年までエースとして活躍した今井達也投手が抜けた影響を感じさせない先発陣の貢献度が、好成績の大きな要因の一つだ。ここではデータをもとに各投手の特徴を紹介する（成績は6月23日時点のもの）。高橋光成投手は11試合の先発で7勝3敗、防御率1.23と抜群の安定感を誇る。勝利数はリーグ2位タイ、防御率