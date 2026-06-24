１９８０年代に大ヒットを連発した人気ロックデュオ、ホール＆オーツのダリル・ホールが、腎臓移植手術を受けたことを２３日に自身のインスタグラムで報告した。手術は成功したという。米誌ピープルが２３日、報じた。「先日、大変親切で寛大な生体ドナーから腎臓移植手術を受けたことをお知らせしたく、ご連絡いたしました。手術は数週間前に行われ、すでに体調が良くなり始めています。担当医によると、手術は完全に成功したと