広島が上昇気流に乗れない。開幕カードの中日戦以来2度目の今季３連勝を狙った2026年6月23日の巨人戦（マツダ）で3−7と敗れ、借金13に逆戻り。最下位の中日が2ゲーム差に接近してきた。主力選手が今季中に国内FA権取得へ低迷の要因となっているのが、深刻な得点力不足だ。66試合で190得点はリーグワースト。1試合の平均得点が3点を下回るため投手陣に負担がかかる。中軸で期待されたファビアンが打率.197、5本塁打、12打点、モン