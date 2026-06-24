スーパーモデルのシンディ・クロフォードを母に持つカイア・ガーバー(24)が、ボディケアブランド「ユニ(Uni)」の初代「クリエイティブ・パートナー・イン・レジデンス」に任命された。モデル兼女優のカイアとユニとの関わりは現在「検討段階」にあるが、今後はキャンペーンやパートナーシップ、イベント、製品開発などでコラボレーションを行う予定だ。 【