大和総研は17日、2026年6月に開催される定時株主総会における株主提案の集計速報を発表した。提案を受けた企業は101社となり、過去2番目の高水準を記録した。【こちらも】NISA資金に変化の兆しオルカン一強の中で進む「国内高配当株回帰」中でもアクティビスト(物言う株主)による提案は52社に達し、過去最多となった。資本効率の改善や株主還元を求める声が強まっている実態が、集計結果から浮き彫りになった。調査による