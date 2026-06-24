AIが学習や回答に使用するデータをインターネット上からかき集めるAIクローラーは、AI開発者にとっては有用なものですが、一部のクリエイターはAIによるコンテンツの無断使用を問題視しています。そんな中、ウェブサイトやアプリといったコンテンツの配信を高速化・最適化するCloudflareが、ニュースレター配信サービスのbeehiivと提携して、クリエイターが簡単にAIクローラーを制御できる機能を提供すると発表しました。Cloudflar