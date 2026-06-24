甲子園で予定していた２４日の阪神―ヤクルト戦が、降雨のために中止が決まった。兵庫県西宮市は、試合開始時間の午後６時頃から本降りになる予報。阪神戦の中止は今季８度目、今月だけで５度目となった。今週末の広島３連戦（マツダスタジアム）も台風７号、８号の影響を受ける可能性があり、シーズン終盤に過密日程になることも予想される。この日は大竹耕太郎投手が先発予定だった。大竹の登板日は雨が多く、過去には名前