日本音楽事業者協会（音事協／ＪＡＭＥ）主催の渋谷発総合エンターテインメントフェス「ＧＭＯ渋谷エンタメ祭２０２６」は、７月１１、１２日に東京・代々木公園の野外ステージで演歌・歌謡曲ライブ「ＪＡＭＥＥＮＫＡ―ＫＡＹＯＬＩＶＥ」（観覧無料）を開催することを２４日、発表した。世代を超えて愛される演歌・歌謡曲の魅力を届ける特別なステージ。大御所から人気・実力派の中堅若手歌手まで、音事協所属を代表する