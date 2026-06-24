女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は２５日に、第６４話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）ある日、喜代（菊池亜希子）が病院にやってきて、りん（見上愛）や多江（生田絵梨花）たちは久しぶりの再会を喜ぶが、喜代はツヤ（東野絢香）の様子を気にする。直美（上坂樹里）は団子屋でシマケン（佐野晶哉）に