◆パ・リーグ日本ハム―ロッテ（２４日・エスコンフィールド）日本ハムの７回の守備で、ファンをほっこりさせるプレーがあった。１死一塁から松川の打球はマウンド付近への飛球。通常は投手が場所を空け野手が捕球するが、加藤貴はほぼ動くことなく飛球の落下点へ。一塁の清宮幸も、グラブを掲げたまま落下点へ入ろうとした。２人が横並びでグラブを掲げる形になったが、ぶつかるほどの勢いはなく、ボールは加藤貴がキャッ