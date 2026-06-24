天童市のホームセンターでケーブルを万引きしたとして、宮城県出身の男2人が窃盗の疑いで警察に再逮捕されました。逮捕されたのは、いずれも宮城県が本籍で住所不定、アルバイト従業員の江川公詩容疑者（24)と、会社員の垣崎俊介容疑者（24)の2人です。警察によりますと、2人は共謀の上、去年12月28日午後2時40分ごろ、天童市内のホームセンターでケーブル10点（販売価格合計約16万3000円）を