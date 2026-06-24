◆プロ・アマ交流戦巨人３軍―ＳＵＢＡＲＵ（２４日・ジャイアンツ球場）巨人・山崎伊織投手（２７）が約１か月半ぶりに実戦復帰した。３軍戦で６回から登板し、予定の１イニングを１安打無失点。降板後は「緊張しましたね」と息をつき「体も不安なく投げきれたのでよかったです。球数はちょっと少なかったですけど、感覚よく投げられたので。ここからまた頑張りたいと思います」と語った。打者４人に計７球。直球は最速１５