元ＡＫＢ４８で女優の前田敦子が２４日、東京・渋谷１０９で行われた映画「トイ・ストーリー５」（７月３日公開）の公開記念歌唱イベントに出席した。渋谷のど真ん中で「『トイ・ストーリー』が大好きなファンの１人、前田敦子です」とあいさつ。シリーズ第１作が日本で公開した１９９６年３月は、４歳の時。「物心がついたころに公開したので、当たり前のように見た。子育てが始まった時も、また新たに出会った気分で子どもと