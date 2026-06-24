２２日、コクトベの展望台から風景を眺める人たち。（ドローンから、アルマトイ＝新華社記者／李任滋）【新華社アルマトイ6月24日】夏を迎えたカザフスタン・アルマトイでは、多くの観光客がコクトベの丘から市街を見渡し、夕焼けを堪能している。２２日、コクトベの展望台から風景を眺める人たち。（アルマトイ＝新華社記者／李任滋）２２日、コクトベの丘から見た夕日。（アルマトイ＝新華社記者／李任滋）２２日、コクトベの