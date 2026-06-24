島根県出雲市の商店街で飲食店など十数軒が焼けた火事で、消火活動をしていた消防団員2人が体調不良を訴えて病院に搬送されました。【映像】飲食店など十数軒が焼けた火災現場の様子警察や消防によりますと23日午後7時20分ごろ、出雲市今市町の商店街で発生した火事は、24日午前5時45分にほぼ消し止められましたが飲食店など十数軒が焼け、面積は3400平方メートルに上るということです。また、火事によりけがをした人はいま