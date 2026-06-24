動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」と、お笑いコンビ・千鳥の大悟がタッグを組む「DAIGO Project」（仮題）の正式タイトルが、『THE ONE SHOT（ザ・ワンショット）』に決定した。全8話構成で、8月12日より独占配信される。あわせてティザー予告とティザーポスターが解禁された。【動画】ティザー予告編で番組内容が明らかに昨年開催された「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」で発表された本作は