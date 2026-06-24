日本国旗を公然と傷つける行為などを処罰するため、「国旗損壊罪」を創設する法案の審議が衆議院で始まりました。【映像】衆議院で始まった「国旗損壊罪」の審議の様子中道・階幹事長「表現の自由という最も重要な民主主義を支える人権が侵害されたり、また政治的主張の機会も制限されたり、ということで（処罰要件の）厳格な明確性が要求される」自民・塩崎衆議院議員「政治的な意見そのものを処罰しようという法案ではございま