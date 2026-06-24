将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」が開幕し、大きな注目を集めているのが北海道・東北バルペックスの齊藤優希四段（30）だ。プロ入り1年目から勝率7割を超え、王位リーグ入りも果たした遅咲きのルーキーは、九州サザンフェニックスの永瀬拓矢九段（33）などのトップ棋士からも白星を挙げる快進撃を見せている。しかし、その華々しい活躍の裏には、年齢制限の壁に追い詰められた壮絶な過去があった