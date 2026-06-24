日本銀行は２４日、政策金利を１・０％程度に引き上げることを決めた１５、１６日の金融政策決定会合の主な意見を公表した。政策委員からは今後の利上げについて、「数か月に１度のペースで検討することが望ましい」との主張も出ていた。会合では「引き続き政策金利を引き上げることが適当だ」などと、利上げの継続に前向きな発言が相次いだ。背景には、日銀が重視する一時的な変動要因を除いた「基調的な物価上昇率」が、目標