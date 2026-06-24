6歳と5歳の男の子を育てる歌手の浜崎あゆみ（47）が23日、Instagramのストーリーズを更新。“不安”を感じているライブ本番前の姿を公開し、様々な反響が寄せられている。【映像】“ぴっちぴち”息子の服を着た姿や本番前の姿これまでに、キッズサイズのTシャツを着てトレーニングに励む動画とともに「息子用の120（cm）です！素で自分のと思って着たらぴっちぴちでした」とつづった姿や、スタジオやステージ上でのリハーサル