レアル・マドリードが、アトレティコ・マドリードに所属するアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレス獲得に向けて再オファーを提示することはないようだ。スペイン『MARCA』が伝えた。事の発端は、フロンティーノ・ペレス会長が会長選挙を行なっている際に「クラブ史上最高のオファーを提示する」と公約を掲げ、最終的にアルバレスに移籍金1億5000万ユーロ（約275億3000万円）のオファーを提示。しかし、このオファーはアトレティ