インテル・マイアミ所属でアルゼンチン代表のFWリオネル・メッシがオーストリア代表戦でワールドカップ史に残る記録的なゴールを決めた一方、その得点の直前に起きたプレイが議論を呼んでいる。『ESPN』が報じた。問題となったのは前半38分の場面だ。リヴァプール所属でアルゼンチン代表のMFアレクシス・マクアリスターがRBライプツィヒ所属でオーストリア代表のMFザベル・シュラーガーと接触し、その直後にアルゼンチンが得点。オ