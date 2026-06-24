『うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live for Nintendo Switch』が、12月17日に発売されることが発表された。あわせて、アニメイト限定セットの情報が公開された。 （関連：【画像】『うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live for Nintendo Switch』パッケージ） 本作は、スマートフォン向けアプリゲーム『うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live』の6年以上にわたる歴史を詰め込み、Nintendo Switchでの