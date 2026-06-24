MATCH 48グループK第2戦2026年6月24日 11:00キックオフ（会場：グアダラハラスタジアム)コロンビア 1-0 DRコンゴ初戦ウズベキスタンに3−1で勝利したコロンビアと、ポルトガルに1−1で引き分けたDRコンゴの一戦。試合は序盤から両チーム決定機を迎える。4分、左サイドを駆け上がったヨハン・モヒカの折り返しから、ジョン・アリアスが打つも、これはDRコンゴのGKリオネル・ムパシがセーブ。そのこぼれ球にダニエル・ムニョスが反