AIRDO（エア・ドゥ）は、機材の整備作業に伴い、一部の便で欠航が発生していることを明らかにした。整備を行っているのはボーイング767-300ER型機。Radarboxによると、JA612AとJA613Aの2機が運航できていない。23日には東京/羽田〜札幌/千歳線の6往復12便が欠航となり、きょう24日にも同路線の11便の欠航が決まっている。早期の運航再開に向けて整備作業を進めているものの、今後も一部の便で欠航や遅延が発生する可能性があるとし