日銀は、6月の金融政策決定会合で、追加利上げに踏み切り、政策金利を1％程度に引き上げました。その決定会合での主な意見が公表され、政策委員からは「中東情勢の帰趨の不確実性と物流への影響は続いている」「為替要因からも輸入価格が上昇している」との指摘があり、物価上昇リスクを抑えるために金利の引き上げが適当である、との意見が多く見られたことが明らかになりました。また「企業の設備投資抑制を通じて総需要を抑制し