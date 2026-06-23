『刑事モース〜オックスフォード事件簿〜』のショーン・エヴァンス主演による緊迫のスパイサスペンス『裏切りのスパイ〜MI5の疑惑〜』が、WOWOWにて8月に日本初放送・配信決定！ 『アガサ・クリスティー検察側の証人』監督も参加WOWOWが近年贈る「英国サスペンス」シリーズ（『レッド・アイ／陰謀のフライト』『警部ベルジュラック〜豪邸に潜む闇〜』）の新作となる本作は、『刑事モース』の主人公モース役でおな